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Шмыгаль попросил главу Еврокомиссии помочь Украине быстрее получить вакцину от COVID-19

Украина получит вакцину от коронавируса по инициативе COVAX и условиям договоров с производителями не ранее марта текущего года. Это может привести к изоляции Украины относительно стран Евросоюза, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в письме главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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Минздрав Украины говорил о покупке первой партии китайской вакцины производства Sinovac Biotech
Минздрав Украины говорил о покупке первой партии китайской вакцины производства Sinovac Biotech
Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен поспособствовать раннему доступу к вакцине от коронавируса. Соответствующее письмо, которое имеется в распоряжении "Радіо Свобода", глава правительства направил 30 декабря. 

Шмыгаль признал, что Украина сможет получить вакцину в рамках инициативы COVAX и по договорам с производителями не ранее марта текущего года, то есть "позже, чем может себе позволить".

"Такой подход может привести к определенной изоляции Украины относительно стран Евросоюза, в частности тех, которые граничат с Украиной. В связи с этим мы нуждаемся в более тесном взаимодействии с ЕС и содействии раннему доступу граждан Украины к вакцинации", – цитирует "Радіо Свобода" текст письма премьера.

Это взаимодействие станет важным сигналом европейской солидарности "для нашего населения, наших друзей и оппонентов", подчеркнул Шмыгаль.

"С целью координации возможной передачи вакцины от ЕС и других наших партнеров мы создали совместную переговорную группу, информацию о составе которой будет передано по дипломатическим каналам. В этом контексте предлагаю, чтобы представители указанной группы, соответствующих институтов ЕС и государств-членов безотлагательно провели переговоры для планирования возможных следующих шагов. Это позволит украинской стороне обеспечить необходимый уровень готовности", – заявил Шмыгаль.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Владимира Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5676 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране заболело более 1,10 млн человек, выздоровело – 778,3, а умерло – 19 588. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: вакцинация, Евросоюз, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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