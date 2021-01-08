Шмыгаль попросил главу Еврокомиссии помочь Украине быстрее получить вакцину от COVID-19

Украина получит вакцину от коронавируса по инициативе COVAX и условиям договоров с производителями не ранее марта текущего года. Это может привести к изоляции Украины относительно стран Евросоюза, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в письме главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен поспособствовать раннему доступу к вакцине от коронавируса. Соответствующее письмо, которое имеется в распоряжении "Радіо Свобода", глава правительства направил 30 декабря.

Шмыгаль признал, что Украина сможет получить вакцину в рамках инициативы COVAX и по договорам с производителями не ранее марта текущего года, то есть "позже, чем может себе позволить".

"Такой подход может привести к определенной изоляции Украины относительно стран Евросоюза, в частности тех, которые граничат с Украиной. В связи с этим мы нуждаемся в более тесном взаимодействии с ЕС и содействии раннему доступу граждан Украины к вакцинации", – цитирует "Радіо Свобода" текст письма премьера.

Это взаимодействие станет важным сигналом европейской солидарности "для нашего населения, наших друзей и оппонентов", подчеркнул Шмыгаль.

"С целью координации возможной передачи вакцины от ЕС и других наших партнеров мы создали совместную переговорную группу, информацию о составе которой будет передано по дипломатическим каналам. В этом контексте предлагаю, чтобы представители указанной группы, соответствующих институтов ЕС и государств-членов безотлагательно провели переговоры для планирования возможных следующих шагов. Это позволит украинской стороне обеспечить необходимый уровень готовности", – заявил Шмыгаль.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.