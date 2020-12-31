Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года

В уходящем году были мировые позитивные события, хоть и не так много, как хотелось бы Фото: depositphotos.com

Первый в мире частный запуск человека в космос

30 мая 2020 года произошло историческое событие: с космодрома на мысе Канаверал во Флориде со второй попытки (первую отменили из-за плохой погоды) американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Ракета успешно вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль доставил астронавтов NASA Роберта Бенкена и Дага Херли на Международную космическую станцию.

Это первый в мире пилотируемый полет частной космической компании. И первый пилотируемый полет в США с 2011 года, когда была закрыта программа Space Shuttle и американские астронавты могли летать в космос только на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

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Видео: The Telegraph / YouTube

2 августа корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе (недалеко от побережья Пенсаколы, штат Флорида) и доставил астронавтов обратно на Землю.

Частный космический полет стал возможным благодаря руководителю компании SpaceX, американскому бизнесмену, изобретателю и инженеру Илону Маску. "Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как полет на самолете, будущее цивилизации будет гарантировано", – написал он в Twitter после успешного приземления Crew Dragon.

Создание вакцины от коронавируса

Еще одним безусловно положительным событием уходящего года стало создание вакцины от коронавируса. Обычно на создание подобных препаратов уходят годы, но в этот раз ученым удалось уложиться в рекордные несколько месяцев. Как сообщало агентство Reuters, уже в августе 2020-го – на пятый месяц пандемии – семь вакцин-кандидатов приступили к третьей, заключительной, фазе клинических испытаний, когда лекарственное средство тестируется на большом количестве людей разного возраста.

Первой вакциной, которая прошла все испытания, стала BNT162b2, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Вакцину создали немецкие ученые с турецкими корнями Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи. Позже были одобрены вакцины, разработанные британо-шведской фармкомпаней AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а также вакцины американской компании Moderna.

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8 декабря Великобритания начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу получила 90-летняя Маргарет Кинан из города Эннискиллен, Северная Ирландия. Видео: ITV News / YouTube

Проводят испытания своих вакцин и американские компании Johnson & Johnson, Novavax и Merck. В Европе идет совместная разработка французской фармакологической корпорации Sanofi и британской компании GSK, там уже приступили к стадии клинических испытаний. Несколько вакцин созданы и в Китае, например, препараты компаний Sinovac, Sinopharm и CanSino Biologics. Разработкой собственных вакцин занимаются также Япония, Южная Корея, Индия, Индонезия и Иран. Существуют еще расоссийские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", не прошедшие все стадии клинических испытаний, но уже запущенные в эксплуатацию в РФ.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной.

Резкий рост онлайн-сервисов

Из-за того, что 2020-й вошел в историю как время всемирной коронавирусной пандемии, большая часть уходящего года была ознаменована резким ростом онлайн-сервисов. Прежде всего это связано с тем, что очень многим людям пришлось работать, учиться, общаться и делать покупки по интернету в связи с жесткими карантинными ограничениями.

К примеру, уже в марте, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию из-за распространения коронавируса, число пользователей популярного онлайн-сервиса Zoom для видеообщения по интернету увеличилось с 10 млн до 200 млн в сутки. По информации Bloomberg, в сентябре состояние владельца компании-разработчика Zoom Эрика Юаня только за сутки выросло на $6,6 млрд и составило $23 млрд.

В условиях COVID-19 резко выросли и онлайн-продажи. По оценкам аналитиков Business Insider и eMarketer, объем глобальной электронной торговли в 2020 году вырос до $3,914 трлн.

В Украине за 2020 год, согласно отчету консалтинговой компании NAI Ukraine, доля электронной коммерции выросла на 45% и составила 8% от общего количества продаж.

Фото: depositphotos.com

Мирные соглашения между Израилем и рядом стран Ближнего Востока

В 2020 году был внесен ощутимый вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Этому немало поспособствовали мирные соглашения, которые Израиль при посредничестве США подписал с рядом арабских стран. В сентябре в Белом доме между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем было заключено Авраамское мирное соглашение – мирный договор, устанавливающий полноценные отношения между двумя странами.

ОАЭ стали третьей арабской страной после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году, которая официально согласилась нормализовать свои отношения с официальным Тель-Авивом. Мирные соглашения были также подписаны с Бахрейном, Суданом и Марокко.

15 сентября 2020 года, Вашингтон, Белый дом. Министр иностранных дел Бахрейна шейх Халед бен Ахмед аль-Халифа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид бен Султан аль-Нахайян во время церемонии подписания Авраамского соглашения. Фото: ЕРА

Европа постепенно отказывается от угля

В апреле уходящего года свою лепту в уменьшение выбросов парниковых газов внесла Швеция. Она стала одной из трех европейских стран, прекративших сжигание угля для производства энергии, и закрыла последнюю угольную электростанцию, Причем сделать это удалось на два года раньше предполагаемого срока, сообщает livekindly. В Швеции начали активно внедрять возобновляемые источники энергии.

К Швеции присоединилась и Австрия, где тоже больше нет работающих угольных электростанций. Первой страной, прекратившей использовать уголь еще в 2016-м, стала Бельгия.

К 2025 году ожидается, что еще семь стра-членов Европейского Союза навсегда откажутся от угольных источников энергии.

Последняя действующая угольная ТЭЦ в Швеции навсегда закрылась в 2020 году после 30 лет работы. Теперь в ЕС три страны, которы вывели из эксплуатации всю угольную генерацию – Швеция, Австрия и Бельгия. Фото: Wikipedia

Улучшение экологии из-за карантина и локдауна

Карантин и локдаун из-за пандемии коронавируса ощутимо поспособствовали очищению воздуха. Из-за того, что многие крупные предприятия либо остановились, либо перешли на менее интенсивный режим работы, а также из-за резкого уменьшения транспортных перевозок очистился воздух во многих мегаполисах.

По данным Financial Times, в Китае промышленные выбросы углекислого газа только за один месяц сократились на 200 млн тонн, такой объем CO₂ производят вся Украина или Нидерланды за год. Издание также добавляет, что зафиксировано и падение уровня диоксида азота, который вырабатывают двигатели автомобилей.

Падение показателей диоксида азота фиксировалось и в других странах, уточняет The Economist. Например, в Италии, Южной Корее и частично в США. Кроме того, уточняется в статье, в крупнейшем мегаполисе мира, Нью-Йорке, из-за снижения автомобильного трафика в воздухе почти вдвое, в сравнении с прошлогодними показателями, снизилось содержание угарного газа.

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Из-за карантин и отсутствия туристов в Венеции очистилась вода в каналах. Она стала настолько прозрачной, что можно увидеть дно и даже маленьких рыбок. Видео: la Nuova di Venezia e Mestre / YouTube

Украинские программисты завоевывают мир

В августе в крупнейшем американском онлайн-магазине мобильных приложений на первое место по числу скачиваний вышла украинская программа Reface. Она обошла мегапопулярные видео-приложения TikTok и Netflix. Об этом в Facebook сообщил один из руководителей компании-разработчика RefaceAI Олесь Петрив.

"Сегодняшнее утро порадовало первым местом среди всех приложений в entertainment категории US AppStore", – написал Петрив.

Reface – мобильное приложение, позволяющее в любом видеофрагменте поменять лицо одного человека на другого, сохранив при этом мимику первоисточника. Например, можно вставить свое фото в популярные фильмы.