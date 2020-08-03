"Я не религиозен, но в этот момент молился". Маск прокомментировал приводнение Crew Dragon

По словам главы компании SpaceX Илона Маска, полет на МКС и возвращение пилотируемого корабля Crew Dragon знаменует новую эру исследований космоса.

Маск верит, что полеты людей в космос станут обыденным явлением Фото: ЕРА

Создатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск признался, что очень переживал во время приводнения космического корабля Crew Dragon. Об этом он сказал на брифинге 2 августа, информирует CBS News.

"Я не слишком религиозен, но в этот момент молился", – заявил Маск.

Он добавил, что миссия Crew Demo-2 знаменовала новую эру космических полетов и освоения человеком космического пространства.

Несколькими часами позже глава SpaceX написал в Twitter: "Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как полет на самолете, будущее цивилизации будет гарантировано".

When space travel becomes as common as air travel, the future of civilization will be assured — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

2 августа завершилась первая в истории миссия частного космического пилотируемого корабля. Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном приводнился в Мексиканском заливе. На МКС экипаж работал два месяца.

Впервые с 1975 года космический корабль произвел посадку в океан.

Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз".