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Crew Dragon готовится к посадке на воду, первой для космических кораблей с 1975 года

Частный космический корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Дугом Херли и Бобом Бенкеном, возвращаясь с МКС, должен будет приводниться в Атлантическом океане. Бенкен заявил, что посадка на воду необычна для нынешнего поколения астронавтов.

Херли (слева) и Бенкен готовятся к полету на Землю
Херли (слева) и Бенкен готовятся к полету на Землю
Фото: Intl. Space Station / Twitter

Астронавты NASA Боб Бенкен и Дуг Херли, принимающие участие в первой миссии частного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, сообщили, что готовы при возвращении на Землю выполнить посадку на воду. Об этом они рассказали журналистам 7 июля в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте NASA в YouTube.

Отстыковка корабля от Международной космической станции намечена на август. Crew Dragon должен будет приводниться в Атлантическом океане у берегов Флориды.

По словам Бенкена, примерно через три недели экипаж получит полный обзор всех процедур, которые необходимо будет выполнить в ходе обратного полета.

Последняя посадка на воду в истории космических полетов датирована 24 июля 1975 года. Американский корабль "Аполлон" после завершения совместной с СССР миссии сел в океане недалеко от Гавайских островов.

"Посадка на воду мало знакома нашему поколению астронавтов. Мы должны стараться изо всех сил, когда приводнимся, ожидая, пока команда SpaceX поднимет капсулу из воды и вытащит нас из капсулы. Мы с Дугом. как и любые астронавты, готовящиеся к возвращению домой, сосредоточены на том, чтобы к этому моменту находиться в самой лучшей физической форме", – сказал Бенкен.

Херли добавил, что Crew Dragon – полностью автоматизированный корабль, но возможность ручного управления предусмотрена и экипаж будет готов вмешаться при необходимости.

30 мая ракета Falcon 9 вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. 31 мая Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме. Ракета и корабль спроектированы и построены компанией Илона Маска SpaceX.

Это первый в истории созданный частной компанией аппарат, который прибыл на МКС. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз".

Точная дата возвращения астронавтов зависит от погодных условий в районе побережья Флориды.

Теги: США, МКС, космос, NASA, SpaceX, Атлантический океан, астронавты, Crew Dragon, Роберт Бенкен, Дуглас Херли
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