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Штаб-квартиру NASA в Вашингтоне назовут именем первой афроамериканки-инженера

Штаб-квартира Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Вашингтоне будет названа в честь Мэри Уилсон Джексон – первой афроамериканки, которая работала инженером в агентстве.

Об этом сообщила пресс-служба NASA 24 июня. "Джексон была частью группы очень важных женщин, которые помогли NASA добиться успеха в доставке американских астронавтов в космос", – отметил администратор аэрокосмического агентства Джим Бриденстайн. История Джексон и ее коллег Кэтрин Джонсон и Дороти Вон легла в основу фильма "Скрытые фигуры", который вышел в прокат в 2016 году. Мэри Джексон скончалась в 2005 году. Посмертно была награждена золотой медалью Конгресса США – высшей невоенной наградой в Штатах.

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