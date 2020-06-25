Штаб-квартиру NASA в Вашингтоне назовут именем первой афроамериканки-инженера

Об этом сообщила пресс-служба NASA 24 июня.
"Джексон была частью группы очень важных женщин, которые помогли NASA добиться успеха в доставке американских астронавтов в космос", – отметил администратор аэрокосмического агентства Джим Бриденстайн.
История Джексон и ее коллег Кэтрин Джонсон и Дороти Вон легла в основу фильма "Скрытые фигуры", который вышел в прокат в 2016 году.
Мэри Джексон скончалась в 2005 году. Посмертно была награждена золотой медалью Конгресса США – высшей невоенной наградой в Штатах.
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