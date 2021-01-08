В Минздраве разъяснили, зарегистрируют ли российскую вакцину от коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что пока что компания "Биолек" сделала лишь первый шаг к возможной регистрации в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 8 января рассказал, какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, харьковская компания "Биолек" пока что только подала заявку в Государственный экспертный центр на разрешение продавать в Украине российскую вакцину. В дальнейшем она еще должна подать регистрационную форму, а также досье, в котором должна быть доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний.

"Наконец мы хоть увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", – отметил Степанов.

Вместе с тем министр выразил уверенность, что Украина способна обеспечить себя вакциной от COVID-19 от ведущих мировых производителей, которые подают заявки открыто и качественно, "не устраивая информационную войну".

8 декабря Российский фонд прямых инвестиций сообщил о встрече народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука с главой фонда Кириллом Дмитриевым, на встрече якобы обсуждалась возможность технологического трансфера и запуска производства вакцины "Спутник V" на базе мощностей харьковской фармацевтической компании "Биолек". Однако "Биолек" тогда опроверг эту информацию.

Медведчук 2 января сообщил, что "Биолек" уже обратился в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины "Спутник V". В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. "Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", – отметил он.

5 января харьковская компания "Биолек" подала документы в Минздрав Украины на регистрацию в Украине российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") Путин заявил 11 августа 2020 года. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Степанов говорил, что Украина ведет переговоры с четырьмя производителями вакцины от COVID-19: тремя американскими и одним китайским; они уже на завершающей стадии. Кроме того, Киев ожидает получения бесплатных прививок в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Мы можем использовать только вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и зарегистрированы должным образом. Если на сегодняшний день [американская] компания Pfizer прошла все стадии клинических испытаний, огласила все результаты этих стадий – первой, второй и третьей – и зарегистрирована, мы можем говорить: "У нас есть вакцина" – и об этом говорит весь мир. А когда они там у себя [в России] параллельно вакцинируют и проходят третью стадию, [...] черт его знает, что там у них происходит. Но они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию клинических испытаний", – подчеркивал Степанов.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.