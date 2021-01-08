Верховный лидер Ирана запретил покупать вакцины от COVID-19 у США и Великобритании

Американская вакцина от коронавируса не эффективна, поскольку в США от COVID-19 умирает несколько тысяч человек, заявил верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

Хаменеи не верит в эффективность вакцин из США и Британии Фото: leader.ir

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи запретил импортировать вакцины от коронавируса, разработанные в США и Великобритании. Об этом говорится в заявлении на его официальной странице 8 января.

По словам Хаменеи, он не верит в эффективность этих вакцин.

"Если бы американцы могли разработать вакцину, то у них бы не было такого фиаско с COVID-19 в их собственной стране, когда за один день болезнь унесла жизни около 4000 человек", – сказал аятолла.

По словам Хаменеи, то, что в США от коронавирусной инфекции умирает такое количество людей, доказывает, что американская вакцина не эффективна. Хаменеи заявил, что не доверяет и Франции.

"Я не верю в них. Иногда они хотят испытать вакцины на других странах. Я не оптимистично отношусь к Франции из-за случаев зараженной крови", – пояснил он.

Иранский лидер не исключил закупку вакцин в других странах, где, по его мнению, "есть несколько хороших, успешных опытов и постфармакологических испытаний вакцин против коронавируса, которые признаны официально".

Иран ведет собственную разработку вакцин от COVID-19, писала 1 января Tehran Times. Верховный лидер назвал вакцину от коронавируса источником чести и достоинства для страны. Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью российской газете "Известия" заявлял, что прорабатываются планы совместного ирано-российского производства вакцины.

По данным министерства здравоохранения страны, в Иране с начала пандемии обнаружили более 1,2 миллиона инфицированных коронавирусом. Умерло от COVID-19 более 56 тыс. человек

В Великобритании вакцину от коронавируса разрабатывала фармацевтическая компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. В США вакцину создала американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech.