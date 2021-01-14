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Степанов заявил, что Украина с мая ведет переговоры с ведущими компаниями о поставках вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал "не манипулировать" информацией о поставках вакцины против коронавируса.

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Степанов рассказал о переговорах про поставки вакцины от коронавируса в Украину
Степанов рассказал о переговорах про поставки вакцины от коронавируса в Украину
Фото: Максим Степанов / Facebook

Украина с мая 2020 года ведет переговоры о поставках вакцины против коронавируса с разными компаниями. Об этом на брифинге 14 января сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

У министра спросили, почему Украина подписала контракт о поставке вакцины именно китайской компании Sinovak и "почему страна не ведет переговоры с другими ведущими производителями вакцин".

"Украина как начала вести переговоры в мае прошлого года со всеми ведущими компаниями, которые в то время были в конце второй или в начале третьей стадии клинических испытаний, – мы так с ними и ведем переговоры", – сказал министр.

Он сказал, что это "можно отследить на информационных ресурсах Минздрава или на его странице в соцсетях".

"Это все ведущие компании, которые сейчас в том числе регистрируют свои вакцины и начали применение вакцин в мире", – сказал министр.

Степанов сообщил, что среди них была китайская компания Sinovac, с которой Украина договорилась о закупке вакцины. Он добавил, что Украина также договорилась о поставках вакцины в рамках глобального механизма COVAX.

Министр призвал "не манипулировать" информацией о поставках вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,1 млн человек, 20 376 пациентов умерли, 837 тыс. – выздоровели.

28 декабря стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Поставкой занимается украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Из них Минздрав планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Зарегистрировать препарат в Украине планируют до 5 февраля

Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые 700 тыс. доз будут распределены среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Индонезия и Турция одобрили препарат для использования. 13 января в обеих странах стартовала массовая иммунизация населения.

"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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