Папа римский вакцинировался от коронавируса

Папа римский Франциск получил первую дозу вакцины 13 января, следующую введут через три недели, сообщает La Nacion.

Папа римский Франциск вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19. Понтифику сделали прививку вакциной американской компании Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech. Об этом 13 января сообщило La Nacion со ссылкой на источники.

По информации издания, Франциск получил первую дозу вакцины 13 января, следующую введут через три недели.

Фото процесса не делали из соображений безопасности. Но опубликовали фотографии помещения, в котором Франциску делали прививку, и холодильника, в котором хранили вакцину, говорится в сообщении.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: EPA Фото: EPA

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. 17 декабря 2020 года понтифику исполнилось 84 года. По информации La Nacion, он находится в группе риска из-за возраста, а также потому, что в 21 год перенес тяжелую пневмонию и с тех пор у него удалена доля правого легкого.

Издание отмечает, что 84-летний понтифик получил прививку одним из первых в Ватикане.

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 13 января сообщал о начале вакцинации в Ватикане. Он рассказывал, что в первую очередь прививки сделают работникам сферы здравоохранения, служб безопасности и пожилым людям.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.