В ВОЗ заявили, что второй год пандемии коронавируса может быть более тяжелым, чем первый

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что во многих странах передача вируса между людьми ускорилась.

Райан: Мы вступаем во второй год пандемии Фото: EPA

Второй год пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может оказаться более тяжелым, чем первый. Об этом 13 января сообщил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время пресс-конференции. Видео опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.

"Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", – заявил Райан.

По его словам, в северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдают "идеальный сезонный шторм". Райан отметил, что в холодное время года люди больше времени находятся внутри помещений и "усиливают социальное смешение". Из-за этого и других факторов во многих странах передача вируса между людьми ускорилась, отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 92,3 млн случаев инфекции, 1 млн 978 тыс. заболевших умерли, 51 млн выздоровели.