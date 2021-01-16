В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 7,7 тыс. человек

За сутки от коронавируса в Украине умерло 144 человека, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала эпидемии в стране сделали 5,9 млн ПЦР-тестов Фото: EPA

За прошлые сутки в Украине подтвердили 7729 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 16 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 245 детей и 369 медиков.

За сутки умерло 144 человека, выздоровело 9792 заболевших, госпитализировано – 2083.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 154 692 человек, умерло 20 686 заболевших, выздоровело 857 183 человека.

15 января в стране провели 48 700 тестирований (29 363 методом ПЦР и 19 337 методом ИФА). С начала эпидемии в стране сделали 5,9 млн ПЦР-тестов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях", – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.