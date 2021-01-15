По состоянию на вечер 15 января в мире от COVID-19 умерло более 2 млн человек. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Больше всего смертельных случаев зафиксировано в США.
Страны с наибольшим количеством смертей от COVID-19:
Украина в списке на 19-м месте – по состоянию на 15 января от COVID-19 умерло 21 479 человек. 166 человек скончались за последние сутки, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.