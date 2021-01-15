За все время пандемии число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превышает 93,6 млн. Выздоровело более 51,5 млн пациентов.

Больше всего смертельных случаев от COVID-19 зафиксировано в США Фото: depositphotos.com

По состоянию на вечер 15 января в мире от COVID-19 умерло более 2 млн человек. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в США.

Страны с наибольшим количеством смертей от COVID-19:

США (390,8 тыс. умерших);

Бразилия (207 тыс. умерших);

Индия (151,9 тыс. умерших);

Мексика (137,9 тыс. умерших);

Великобритания (87,4 тыс. умерших);

Италия (81,3 тыс. умерших);

Франция (70 тыс. умерших);

Россия (63,5 тыс. умерших).

Украина в списке на 19-м месте – по состоянию на 15 января от COVID-19 умерло 21 479 человек. 166 человек скончались за последние сутки, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.