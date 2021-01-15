В мире коронавирусом заразилось более 93 млн человек

От коронавирусной инфекции в мире умерло 1 млн 994 тыс. пациентов, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

51,3 млн пациентов с коронавирусом в мире выздоровели Фото: EPA

По состоянию на 15 января в мире подтвердили более 93 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

1 млн 994 тыс. пациентов умерли, 51,3 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (23,3 млн заболевших, 388,5 тыс. умерших);

Индия (10,5 млн заболевших, 151,7 тыс. умерших, 10,1 млн выздоровевших);

Бразилия (8,3 млн заболевших, 207 тыс. умерших, 7,4 млн выздоровевших);

Россия (3,46 млн заболевших, 63 тыс. умерших, 2,9 млн выздоровевших);

Великобритания (3,27 млн заболевших, 86,2 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте. По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,47 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.