В мире коронавирусом заразилось более 93 млн человек

По состоянию на 15 января в мире подтвердили более 93 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
1 млн 994 тыс. пациентов умерли, 51,3 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте. По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,47 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.