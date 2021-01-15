Инфекционист рассказал, когда может произойти рост суточного числа заболевших COVID-19 в Украине

Ситуация с коронавирусом будет зависеть от того, как украинцы провели новогодние праздники, отметил врач-инфекционист Владимир Курпита.

Рост суточного количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 может произойти в середине февраля, однако делать прогнозы сложно. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 15 января, рассказал бывший директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Говорить сейчас о каких-то прогнозах достаточно сложно. Если Украина проводит 15 тыс., а Великобритания – 300 тыс. тестов ежедневно, то у нас получается около 4 тыс. [случаев в сутки], у них – 60 тыс. Соотношение примерно одинаковое", – сказал он.

По словам Курпиты, статистика отражает общую тенденцию.

"Она свидетельствует о том, что в Украине уменьшается количество новых случаев. И это хорошо. Как долго это будет продолжаться? Неизвестно. Скорее всего, с конца января может быть подъем. Но все будет зависеть от того, как мы провели новогодние праздники. В целом повышение [числа случаев] респираторных заболеваний ежегодно происходило через две недели после того, как дети возвращались в школу после новогодних праздников, то есть в конце января. Поскольку сейчас у нас локдаун, школы не работают, до 25 января вряд ли будет подъем. 25 января дети вернутся в школу, и тогда через две недели, к середине февраля, мы можем иметь увеличение. В частности, продолжают работать детские сады, но все же там находится меньше детей, чем в школах. Поэтому они не создают таких рисков", – сказал врач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,15 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели.