"Не успели снять серию с Сашей". Рудковская отреагировала на смерть Грачевского

Летом 2020 года сын российского продюсера Яны Рудковской семилетний Александр Плющенко прошел пробы для съемок в одной из серий юмористического киножурнала "Ералаш", основателем которого является российский режиссер Борис Грачевский, умерший 14 января от коронавируса.

Российский продюсер Яна Рудковская 14 января в день смерти российского режиссера и основателя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского в Instagram Stories выразила сожаление, что он так и не успел снять ее восьмилетнего сына Александра Плющенко в одной из серий.

"Не успели снять серию с Сашей. Дорогой Борис, спасибо за дружбу, помним, любим", – написала она, разместив фото своего сына в компании Грачевского.

Скриншот: rudkovskayaofficial / Instagram

Это фото было размещено в июне 2020 года на странице сына Рудковской в Instagram. В видеоролике, который также был опубликован в этом посте, семилетний на тот момент Александр Плющенко рассказал, что встретился с Грачевским, прошел пробы и появится в одной из серий "Ералаша".

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21 декабря стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря заявил, что был госпитализирован. 31 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что режиссера перевели в реанимацию. Белоцерковская тогда заявила, что он "находится под большим потоком кислорода" в тяжелом состоянии.

Российский актер Стас Садальский 3 января разместил на своей странице в Facebook коллаж из фотографий Грачевского, которые в том числе были сделаны в реанимации. По информации Садальского, врачи давали положительный прогноз.

14 января 2021 года Грачевского не стало.