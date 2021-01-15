"Я хочу быть с тобой". Вдова Грачевского опубликовала посмертное обращение к мужу

Российский режиссер и основатель юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался в больнице 14 января, где лечился от COVID-19. У него остались жена и девятимесячный сын Филипп.

В апреле 2020 года у Екатерины и Бориса Грачевских родился сын Фото: belotserkovskaia_official / Instagram

Екатерина Белоцерковская – вдова российского режиссера и основателя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, скончавшегося от коронавируса 14 января, в Instagram Stories опубликовала адресованное ему посмертное обращение.

"R.I.P. Ты жив во мне и своих детях. Я не хочу... Я хочу быть с тобой... Почему? За что?" – написала она.

Скриншот: belotserkovskaia_official / Instagram

Белоцерковская – третья жена режиссера. Она младше его на 35 лет. Пара поженилась в августе 2017 года, а в апреле 2020-го у них родился сын Филипп. Он четвертый ребенок режиссера.

У Грачевского также есть сын Максим и дочь Ксения от первого брака с Галиной Грачевской, и дочь Василиса, рожденная во втором браке с актрисой Анной Панасенко.

21 декабря стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря заявил, что был госпитализирован. 31 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что режиссера перевели в реанимацию. Белоцерковская тогда заявила, что он "находится под большим потоком кислорода" в тяжелом состоянии.

Российский актер Стас Садальский 3 января разместил на своей странице в Facebook коллаж из фотографий Грачевского, которые в том числе были сделаны в реанимации. По информации Садальского, врачи давали положительный прогноз.

14 января Грачевского не стало.