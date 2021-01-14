Основатель "Ералаша" Грачевский умер от коронавируса

Российский режиссер Борис Грачевский заразился СOVID-19 в декабре 2020 года. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря был госпитализирован.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом Фото: boris_grachevsky_ / Instagram

Российский режиссер, основатель юмористического киножурнала "Ералаш", 71-летний Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом 14 января в Telegram сообщило агентство РБК.

Информацию о смерти Грачевского агентству ТАСС подтвердила его жена Екатерина Белоцерковская.

По данным издания "Вокруг ТВ", у Грачевского было поражено 75% легких. Он был в состоянии медикаментозной комы.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Был одним из основателей детского киножурнала "Ералаш", который выпускается с 1974 года.

21 декабря 2020 года стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря был госпитализирован.

31 декабря режиссера перевели в реанимацию. Супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская, комментируя состояние его здоровья, заявила, что он "находится под большим потоком кислорода" в тяжелом состоянии.

Российский актер Стас Садальский 3 января разместил на своей странице в Facebook коллаж из фотографий Грачевского, которые в том числе были сделаны в реанимации. По информации Садальского, врачи давали положительный прогноз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.