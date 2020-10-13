"Спасибо за это чудо". 71-летний Грачевский впервые показал шестимесячного сына

Основатель юмористического киножурнала "Ералаш" 71-летний Борис Грачевский в апреле 2020 года стал отцом в четвертый раз.

Грачевский женился на Белоцерковской в 2017 году

Фото: boris_grachevsky_ / Instagram