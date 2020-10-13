"Спасибо за это чудо". 71-летний Грачевский впервые показал шестимесячного сына

Режиссер и основатель юмористического киножурнала "Ералаш" 71-летний Борис Грачевский 12 октября впервые показал в сети шестимесячного сына Филиппа.
"Нашему сыночку Филиппу полгода. Катюша, спасибо за это чудо", – подписал он публикацию.
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Ура! Нашему сыночку ФИЛИППУ пол-года (6 месяцев). Дорогая Катюша спасибо за это чудо!
Филипп – четвертый ребенок Грачевского. Он родился 8 апреля 2020 года. Мать ребенка – третья жена режиссера Екатерина Белоцерковская.
У Грачевского также есть сын Максим и дочь Ксения от первого брака с Галиной Грачевской, и дочь Василиса, рожденная во втором браке с актрисой Анной Панасенко.