"Копия папы". Грачевский познакомил дочь от второго брака с двухмесячным сыном

71-летний российский режиссер и основатель юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский поделился снимком, на котором запечатлен с семилетней дочерью от второго брака Василисой.

Грачевский стал отцом в четвертый раз в 71 год Фото: boris_grachevsky_ / Instagram

71-летний режиссер и основатель юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен с семилетней дочерью Василисой.

"Доченька Василиса приехала. Красавица растет! С братиком Филиппом встретилась", – рассказал Грачевский.

"Василиса – копия папы", – отметила внешнее сходство отца и дочери актриса Оксана Сташенко.

Грачевский – отец четверых детей. В первом браке у него родился сын Максим и дочь Ксения. Во втором браке с актрисой Анной Панасенко осенью 2012 года у Грачевского родилась дочь Василиса.

В 2019 году он снял Василису в одной из серий "Ералаша", посвятив премьеру дню рождения дочери.

В апреле 2020 года третья жена режиссера Екатерина Белоцерковская родила ему сына Филиппа.