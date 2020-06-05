"Копия папы". Грачевский познакомил дочь от второго брака с двухмесячным сыном

71-летний режиссер и основатель юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен с семилетней дочерью Василисой.
"Доченька Василиса приехала. Красавица растет! С братиком Филиппом встретилась", – рассказал Грачевский.
"Василиса – копия папы", – отметила внешнее сходство отца и дочери актриса Оксана Сташенко.
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Доченька Василиса приехала! Красавица растет! С братиком Филиппом встретилась!
Грачевский – отец четверых детей. В первом браке у него родился сын Максим и дочь Ксения. Во втором браке с актрисой Анной Панасенко осенью 2012 года у Грачевского родилась дочь Василиса.
В 2019 году он снял Василису в одной из серий "Ералаша", посвятив премьеру дню рождения дочери.
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Василиса 7 лет! Поздравляю! Смотрите на ЮТУБЕ премьеру сюжета Ералаш СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО! С Днем Рождения дорогая доченька!
В апреле 2020 года третья жена режиссера Екатерина Белоцерковская родила ему сына Филиппа.