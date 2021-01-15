В Германии хотят открыть "тюрьму" для нарушителей карантина

В городе Дрезден хотят переоборудовать пункт приема беженцев под комплекс для содержания нарушителей карантина. Попадать туда будут только нарушители-рецидивисты.

В немецком Дрездене хотят создать общенациональный центр для принудительного проживания неоднократных нарушителей карантина. Об этом сообщает издание Bild.

Открыть центр собираются в пункте приема беженцев, который был построен в 2017 году, но сперва его надо переоборудовать.

В министерстве социальных дел подтвердили журналистам, что сейчас под центр для нарушителей проводится реконструкция жилого помещения. Однако как будут обустроены комнаты и сколько будет стоить нахождение в таком комплексе, пока неизвестно.

В министерстве подчеркнули, что в центр принудительного проживания будут отправлять рецидивистов, которые неоднократно нарушали карантин. Сперва им будут выписывать предупреждение, затем штрафовать и только после этого отправлять в так называемый коронавирусный центр.

Bild отмечает, что весной 2020 года министр здравоохранения Петра Кеппинг предлагала разместить нарушителей карантина в психиатрических больницах. Однако такое предложение было отброшено, как и предложение отправлять нарушителей на принудительное проживание в отели (они не были достаточно оборудованы для этого) или больницы (были перегружены больными).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость, Германия входит в десятку стран по заболеваемости COVID-19. В стране подтвердили более 2 млн случаев болезни, 45,2 тыс. человек умерли.

Со 2 ноября прошлого года в Германии действует ряд ограничений в связи с эпидемией коронавируса. В середине декабря они были расширены до жесткого локдауна, сообщала "Немецкая волна". По всей стране закрылись магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекратилось очное обучение, закрылись детские сады. Локдаун должен был действовать до 10 января, но его продлили до конца месяца.