В Германии могут продлить локдаун до конца января – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель может сегодня продлить жесткий карантин на встрече с руководителями федеральных земель, пишет агентство Associated Press.

В Германии за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 944 пациентов Фото: EPA

В Германии планируют продлить жесткий карантин, который действует в стране с 16 декабря прошлого года, до конца января, сообщило агентство Associated Press 5 января.

Локдаун в стране могут продлить в связи с тем, что за минувшие сутки в Германии от COVID-19 умерли 944 пациентов. Первоначально срок локдауна истекал 10 января. Решение о продлении жестких ограничений канцлер Германии Ангела Меркель может принять сегодня на встрече с руководителями федеральных земель, отметило агентство.

По предварительным данным, власти страны обсудят, каким образом возобновить работу школ.

На встрече также затронут критику программы вакцинации оппозиционными политиками и представителями правящей коалиции. Агентство со ссылкой на институт Роберта Коха пишет, что в Германии к понедельнику было зарегистрировали почти 265 тысяч вакцинированных. Всего в стране проживает 83 миллиона человек.

В Германии кампания по вакцинации началась 27 декабря прошлого года. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 5 января в стране зарегистрировано почти 1,8 млн случаев заболевания COVID-19. Скончалось от этой болезни почти 35,8 тыс. человек.