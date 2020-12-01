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Меркель предупредила, что Германию может ждать новая волна коронавируса

Зимой жителям Германии нужно быть "очень осторожными", чтобы ситуация с распространением коронавируса не ухудшилась, подчеркнула канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Меркель выступила против открытия отелей на Рождество
Меркель выступила против открытия отелей на Рождество
Фото: EPA

Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса, если жители страны не будут соблюдать противоэпидемические меры в ближайшие недели. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 30 ноября во время онлайн-совещания с полицейскими, пишет Reuters.

Меркель подчеркнула, что зимой стране нужно быть "очень осторожной", иначе она окажется "прямо в следующей волне".

Канцлер также выступила против открытия отелей на Рождество.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Германии подтверждено 1 млн 72 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло 16,7 тыс. человек, выздоровело 750,5 тыс. заболевших. Германия – на 12-м месте в мире по числу заразившихся коронавирусом.

Теги: Германия, Ангела Меркель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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