Шмыгаль: 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после новогодних праздников в стране ожидается значительный рост числа больных COVID-19.

Шмыгаль: Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией Фото: Денис Шмигаль / Facebook

25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину. Об этом телеканалу "Украина 24" заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, введенный 8 января локдаун нужен был, чтобы уменьшить рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к "оранжевой" зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение [заболеваемости], мы ожидаем более значительного роста", – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине занята 21 тыс. коек, выделенных для людей, инфицированных коронавирусом.

"Но медицинская система готова, на сегодняшний день более 53 тыс. коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек – 63 тыс., занята на сегодняшнее утро 21 тыс. коек", — сообщил он.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,14 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели.

Адаптивный карантин, который действовал до локдауна, предусматривает право региональных властей самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.