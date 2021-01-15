Запрета на продажу презервативов в локдаун нет – Ляшко

В Украине не запрещали супермаркетам продавать во время локдауна презервативы. Об этом в интервью LB.ua заявил главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
"На самом деле презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения, во время карантина их спокойно можно продавать в том числе и на кассе в супермаркетах. Запрета не существует", – подчеркнул он.
С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).
Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.
Во время локдауна некоторые супермаркеты не стали убирать с полок товары, запрещенные к продаже, а просто заклеили их сигнальными лентами. А в одном из одесских супермаркетов этими лентами загородили и стеллаж с презервативами.