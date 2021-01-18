Минздрав Украины опубликовал интерактивную карту пунктов тестирования на коронавирус

Минздрав верифицировал более 2,3 тыс. пунктов тестирования, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Украине создали интерактивную карту пунктов, где можно пройти тестирование на коронавирус, сообщил во время брифинга глава ведомства Максим Степанов. Интерактивная карта размещена на сайте Минздрава.

Министр подчеркнул, что тестирование бесплатное. Любой человек, у которого есть симптомы респираторного заболевания либо имевший контакт с заболевшим, может сдать тест.

На сайте указано, что всего в Украине функционирует 2373 пункта тестирования, которые верифицированы Министерством здравоохранения. Они обеспечивают организацию забора биологического материала для проведения лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. Также в пунктах могут проводить экспресс-тестирование на определение в организме антигена.

Степанов также отметил, что теперь сдать биологический материал для ПЦР-теста можно и у семейных врачей. Они также могут проводить экспресс-тестирование.

По состоянию на 18 января в Украине зарегистрировано 1 163 716 случаев коронавирусной инфекции, из них 3034 – за последние сутки. Умерло 20 869 пациентов с COVID-19, выздоровело 871 196 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.