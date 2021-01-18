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"Не ждите никого, идите и тестируйтесь". Степанов обратился к украинцам по поводу коронавируса

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство "максимально заинтересовано" в том, чтобы украинцы тестировались на коронавирус.

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Степанов подчеркнул, что украинцев тестируют бесплатно
Степанов подчеркнул, что украинцев тестируют бесплатно
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

18 января на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал граждан тестироваться на коронавирус даже при незначительных симптомах респираторного заболевания. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если вы нуждаетесь в тестировании, обязательно, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Хочу подчеркнуть, что все это бесплатно, то есть любой человек, у которого есть даже незначительные симптомы респираторного заболевания (подчеркиваю – респираторного, не только симптоматика COVID-19) – он может пойти и сдать соответствующий тест", – сказал министр.

По его словам, это касается также тех, кто контактировал с заболевшим.

"Тестируйтесь, мы в этом максимально заинтересованы. Не нужно чего-то ждать", – объяснил Степанов.

Он отметил, что, помимо семейных врачей, тестирование проводят в Украине 2373 специализированных пункта, и призвал при возникновении вопросов звонить в национальный контакт-центр по телефону 0800-60-20-19.

По состоянию на 18 января в Украине зарегистрировано 1 163 716 случаев коронавирусной инфекции, из них 3034 – за последние сутки. Умерло 20 869 пациентов с COVID-19, выздоровело – 871 196 человек.

Теги: украинцы, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, брифинг, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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