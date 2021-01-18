"Не ждите никого, идите и тестируйтесь". Степанов обратился к украинцам по поводу коронавируса

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство "максимально заинтересовано" в том, чтобы украинцы тестировались на коронавирус.

18 января на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал граждан тестироваться на коронавирус даже при незначительных симптомах респираторного заболевания. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если вы нуждаетесь в тестировании, обязательно, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Хочу подчеркнуть, что все это бесплатно, то есть любой человек, у которого есть даже незначительные симптомы респираторного заболевания (подчеркиваю – респираторного, не только симптоматика COVID-19) – он может пойти и сдать соответствующий тест", – сказал министр.

По его словам, это касается также тех, кто контактировал с заболевшим.

"Тестируйтесь, мы в этом максимально заинтересованы. Не нужно чего-то ждать", – объяснил Степанов.

Он отметил, что, помимо семейных врачей, тестирование проводят в Украине 2373 специализированных пункта, и призвал при возникновении вопросов звонить в национальный контакт-центр по телефону 0800-60-20-19.

По состоянию на 18 января в Украине зарегистрировано 1 163 716 случаев коронавирусной инфекции, из них 3034 – за последние сутки. Умерло 20 869 пациентов с COVID-19, выздоровело – 871 196 человек.