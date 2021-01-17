Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца – Радуцкий

В первой половине февраля Украина в рамках инициативы СOVAX получит 210 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer и BioNTech, сообщил народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, ссылаясь на слова министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

По данным Bloomberg, в мире уже сделали более 39,7 млн прививок от коронавируса, кампания стартовала в 51 стране Фото: ЕРА

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-встрече с народными депутатами от "Слуги народа" 16 января заверил, что в течение месяца Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил в Facebook.

"Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину, согласно контракту, завезут 700 тыс. доз. Еще 210 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX. Очень надеюсь, что вакцина появится в заявленные министром сроки", – написал он.

По словам Радуцкого, Степанов высказал уверенность, что вакцинация начнется во второй половине февраля.

"В большинстве стран Европы вакцинировалось менее 1% граждан. Начав делать прививки в начале февраля, у нас есть шанс догнать другие европейские страны по темпам вакцинации", – добавил Радуцкий.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 17 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,16 млн человек, умерло 20 802 заболевших, выздоровело 865 960 человек.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. Степанов в декабре 2020-го говорил, что цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля". 14 января он высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.

По данным агентства Bloomberg, на утро 17 января в мире сделали более 39,7 млн прививок от коронавируса, кампания стартовала в 51 стране.