За сутки в Украине почти 6 тыс. новых случаев COVID-19

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 160 682 человек, умерло 20 802 заболевших, выздоровело 865 960 человек.

За прошлые сутки в Украине подтвердили 5990 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 17 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 177 детей и 236 медиков.

За сутки умерло 116 человек, выздоровело 8777 заболевших, госпитализирован 2131 человек.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 160 682 человек, умерло 20 802 заболевших, выздоровело 865 960 человек.

16 января в стране провели 27 975 тестирований (19 548 – методом ПЦР и 8 427 – методом ИФА). С начала эпидемии в стране сделали 5,95 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.