Израиль расследует возможную контрабанду вакцин от коронавируса в Украину для топ-чиновников

5 января в Украине разгорелся скандал о возможной контрабанде в страну израильской вакцины для топ-чиновников. Полиция Израиля начала проверку по этому поводу.

Израиль пока не установил факт контрабанды вакцины от коронавируса в Украину Фото: depositphotos.com

Израильская полиция проводит расследование относительно возможной незаконной поставки вакцины от коронавируса в Украину. Об этом сказал глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон, отмечает "Укринформ".

"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, пока не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление", – сказал представитель израильского минздрава.

Он выразил уверенность, что о результатах расследования станет известно "в ближайшее время".

5 января бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на "Обозревателе" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому. За прививки платили по €2,5 тыс. Их делали на протяжении недели в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", добавил Бродский.

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет "во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники".

Информацию о нелегальной вакцинации от коронавируса, озвученную бизнесменом Михаилом Бродским, Радуцкий назвал "бредом".

6 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Службе безопасности Украины, а также другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы незаконном ввозе в Украину вакцины против коронавируса.

Украина планирует получить 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX, а также еще 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech. В первую очередь вакцину получат сотрудники сферы здравоохранения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.