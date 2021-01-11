Депутатам от "Слуги народа" объяснили, как комментировать скандал с якобы подпольной вакцинацией элиты

Депутатам от парламентской фракции "Слуга народа" рекомендуют называть скандал, разгоревшийся из-за якобы контрабанды вакцин от коронавируса для политиков и бизнесменов, искусственным и созданным как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины.

Нардепам от "Слуги народа" советуют отмечать, что Украина не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса Фото: depositphotos.com

Депутатам от фракции "Слуга народа" подготовили эфирные тезисы, которые они должны озвучивать, комментируя критику январского карантина и запрет на продажу ряда товаров, подпольную вакцинацию политиков и бизнесменов, а также российскую вакцину "Спутник V". Документ с тезисами оказался в распоряжении журналистов "Бабеля".

На вопрос о провале коммуникации с населением из-за нечеткого пояснения запретов на продажу товаров второстепенного назначения депутатам рекомендуют отвечать тем, что президент Украины Владимир Зеленский уже дал поручение срочно разъяснить населению запреты, все необходимые товары можно купить онлайн, а критика насчет запрета продажи носков в супермаркетах – это недальновидный подход самих критикующих.

Краткая часть тезисов по этой теме выглядит так:

Нет ничего странного или необычного в том, что часть людей категорически не воспринимают усиленные карантинные ограничения. Это есть во всех демократических странах, где люди могут выражать свое мнение. Бывают даже массовые протесты против карантина.

Усиление карантина в Украине некорректно называть локдауном. У нас нет запрета на перемещение между частями страны или между районами в городах, нет правового режима чрезвычайного положения, нет комендантского часа.

В Украине нет полного запрета на торговлю любыми товарами. Все, что угодно, можно заказать через интернет с адресной доставкой для большинства наших граждан. Если наши граждане могут собраться, например, на неделю или две и поехать на отдых в Египет или Турцию, взяв все необходимое, то что мешало подготовиться к 16 дням усиленного карантина? Это вопрос элементарного планирования своей жизни.

Смысл карантина не в запрете торговли, а в том, чтобы сократить неконтролируемые контакты между людьми в закрытых помещениях.

Возможную контрабанду вакцины для политиков и бизнесменов, которую уже проверяет СБУ, депутатам рекомендуют комментировать словами о немедленной реакции президента, а обвинения в адрес премьера Дениса Шмыгаля и нардепа Михаила Радуцкого, которые якобы уже привились, – оценивать как бездоказательные.

"Возможно, весь этот скандал создан искусственно, чтобы использовать его как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины. На фоне того, что якобы происходит какая-то вакцинация для элиты, несколько удобнее лоббировать тезис, что нужно купить российскую вакцину для народа", – говорится в одном из тезисов.

Что касается темы российской вакцины, то главный тезис тут звучит так: "Украина не планирует закупать препарат у России, он не доказал свою эффективность и часто используется как политический инструмент пропаганды, а китайская вакцина от Sinovac вызывает больше доверия у Минздрава".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.