Депутатам от "Слуги народа" объяснили, как комментировать скандал с якобы подпольной вакцинацией элиты

Депутатам от фракции "Слуга народа" подготовили эфирные тезисы, которые они должны озвучивать, комментируя критику январского карантина и запрет на продажу ряда товаров, подпольную вакцинацию политиков и бизнесменов, а также российскую вакцину "Спутник V". Документ с тезисами оказался в распоряжении журналистов "Бабеля".
На вопрос о провале коммуникации с населением из-за нечеткого пояснения запретов на продажу товаров второстепенного назначения депутатам рекомендуют отвечать тем, что президент Украины Владимир Зеленский уже дал поручение срочно разъяснить населению запреты, все необходимые товары можно купить онлайн, а критика насчет запрета продажи носков в супермаркетах – это недальновидный подход самих критикующих.
Краткая часть тезисов по этой теме выглядит так:
Возможную контрабанду вакцины для политиков и бизнесменов, которую уже проверяет СБУ, депутатам рекомендуют комментировать словами о немедленной реакции президента, а обвинения в адрес премьера Дениса Шмыгаля и нардепа Михаила Радуцкого, которые якобы уже привились, – оценивать как бездоказательные.
"Возможно, весь этот скандал создан искусственно, чтобы использовать его как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины. На фоне того, что якобы происходит какая-то вакцинация для элиты, несколько удобнее лоббировать тезис, что нужно купить российскую вакцину для народа", – говорится в одном из тезисов.
Что касается темы российской вакцины, то главный тезис тут звучит так: "Украина не планирует закупать препарат у России, он не доказал свою эффективность и часто используется как политический инструмент пропаганды, а китайская вакцина от Sinovac вызывает больше доверия у Минздрава".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли. За последние сутки в стране госпитализировали 1372 пациента с COVID-19.