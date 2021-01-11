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ПОЛИТИКА

Депутатам от "Слуги народа" объяснили, как комментировать скандал с якобы подпольной вакцинацией элиты

Депутатам от парламентской фракции "Слуга народа" рекомендуют называть скандал, разгоревшийся из-за якобы контрабанды вакцин от коронавируса для политиков и бизнесменов, искусственным и созданным как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины.

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Нардепам от "Слуги народа" советуют отмечать, что Украина не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса
Нардепам от "Слуги народа" советуют отмечать, что Украина не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса
Фото: depositphotos.com

Депутатам от фракции "Слуга народа" подготовили эфирные тезисы, которые они должны озвучивать, комментируя критику январского карантина и запрет на продажу ряда товаров, подпольную вакцинацию политиков и бизнесменов, а также российскую вакцину "Спутник V". Документ с тезисами оказался в распоряжении журналистов "Бабеля".

На вопрос о провале коммуникации с населением из-за нечеткого пояснения запретов на продажу товаров второстепенного назначения депутатам рекомендуют отвечать тем, что президент Украины Владимир Зеленский уже дал поручение срочно разъяснить населению запреты, все необходимые товары можно купить онлайн, а критика насчет запрета продажи носков в супермаркетах – это недальновидный подход самих критикующих.

Краткая часть тезисов по этой теме выглядит так:

  • Нет ничего странного или необычного в том, что часть людей категорически не воспринимают усиленные карантинные ограничения. Это есть во всех демократических странах, где люди могут выражать свое мнение. Бывают даже массовые протесты против карантина.
  • Усиление карантина в Украине некорректно называть локдауном. У нас нет запрета на перемещение между частями страны или между районами в городах, нет правового режима чрезвычайного положения, нет комендантского часа.
  • В Украине нет полного запрета на торговлю любыми товарами. Все, что угодно, можно заказать через интернет с адресной доставкой для большинства наших граждан. Если наши граждане могут собраться, например, на неделю или две и поехать на отдых в Египет или Турцию, взяв все необходимое, то что мешало подготовиться к 16 дням усиленного карантина? Это вопрос элементарного планирования своей жизни.
  • Смысл карантина не в запрете торговли, а в том, чтобы сократить неконтролируемые контакты между людьми в закрытых помещениях.

Возможную контрабанду вакцины для политиков и бизнесменов, которую уже проверяет СБУ, депутатам рекомендуют комментировать словами о немедленной реакции президента, а обвинения в адрес премьера Дениса Шмыгаля и нардепа Михаила Радуцкого, которые якобы уже привились, – оценивать как бездоказательные.

"Возможно, весь этот скандал создан искусственно, чтобы использовать его как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины. На фоне того, что якобы происходит какая-то вакцинация для элиты, несколько удобнее лоббировать тезис, что нужно купить российскую вакцину для народа", – говорится в одном из тезисов.

Что касается темы российской вакцины, то главный тезис тут звучит так: "Украина не планирует закупать препарат у России, он не доказал свою эффективность и часто используется как политический инструмент пропаганды, а китайская вакцина от Sinovac вызывает больше доверия у Минздрава".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли. За последние сутки в стране госпитализировали 1372 пациента с COVID-19.

Теги: Россия, Украина, вакцинация, Михаил Радуцкий, Максим Степанов, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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