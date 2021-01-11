Зеленский поручил Кабмину как можно скорее разъяснить обществу ситуацию с локдауном

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству "выйти с подробной презентацией" всех ограничений в стране, чтобы бизнес понимал, как он может работать.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании 11 января поручил Кабинету Министров как можно скорее разъяснить обществу ситуацию с локдауном, который начался 8 января. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Глава государства потребовал от правительства "выйти с подробной презентацией" всех ограничений в стране "во избежание недоразумений между властью и людьми", а также чтобы бизнес понимал, как он может работать.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах. В частности, он отметил, что во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели, и постоянно продлевается.

"Нынешний карантин разрабатывался на основе "карантина выходного дня", который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", – сказал глава Кабмина.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

С 8 января до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).