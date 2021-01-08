Тодуров: Коронавирус стал более агрессивным

Тодуров: "Мы видим, что начали болеть молодые очень серьезно" Фото: Borys Todurov / Facebook

Болезнь COVID-19 распространяется среди молодежи и вызывает серьезные воспаления, которые приходится лечить агрессивными методиками лечения, рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров.

"Думаю, что [коронавирус] стал более агрессивным. Мы видим, что начали болеть молодые очень серьезно. Очень агрессивно идет воспаление, с которым мы практически не можем справиться", – сообщил врач.

Однако украинские врачи в последнее время приобрели опыт в лечении больных COVID-19.

"Уже быстрее реагируем на все, уже понимаем, какие этапы заболевания, когда включается так называемый каскад. [...] Когда организм начинает своим иммунитетом бороться со своими же легкими. Мы сейчас некоторым больным вводим такие дозы преднизолона и гормонов, которые мы обычно вводим пациентам, у которых начинается отторжение пересаженных органов. Это так называемая пульс-терапия. Мы многим больным сегодня проводим тромболизис, то есть методики, которые никогда не использовались вообще для лечения воспалительных процессов в легких", – пояснил специалист.

Доктор предупредил, что COVID-19 лечат агрессивными и опасными методиками лечения, которые могут вызвать серьезные осложнения.

"Но у нас выхода другого нет. Мы только так спасаем. Нашу сотрудницу мы спасаем: уже дважды тромболизис провели и чудом вытащили буквально из критического состояния", – сказал Тодуров.

Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Интервью Бацман с Тодуровым.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5676 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране заболело более 1,10 млн человек, выздоровело – 778,3, а умерло – 19 588.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.