Глава налоговой Любченко: В Украине на одного работающего – двое с ложкой

Любченко: У нас больше 4 млн граждан Украины в активном возрасте за 10 лет не появились на налоговой карте Фото: Державна податкова служба України / Facebook

Председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил, что в Украине налоги платят только 11,2 млн граждан.

Любченко рассказал, что его ведомство располагает базой данных по всем налогам граждан Украины за последние 22 года.

"У нас есть база данных о всех физлицах, то есть знаем мы достаточно много, но с 1998 года. За 22 года накопилось достаточно информации у налоговых органов о наших гражданах: это все, что касается уплаты налогов, где и сколько они получают зарплаты, какие другие доходы у них есть... У нас в базе данных 44,1 млн записей. Понимаем, что есть зона АТО [на Донбассе], поэтому отнимаем ее и Крым, и имеем 37,6 млн полноценных записей. Есть понятие "экономически активное население", то есть это те, кто создают экономику, – работают, платят налоги, потребляют, в общем создают круговорот денег в природе. Таких в возрасте 15–70 лет в Украине на подконтрольной территории почти 80%. Это 29,6 млн", – рассказал Любченко.

При этом официально зарплату получает менее половины из них.

"Заработную плату – а это основной показатель – у нас получает 11,2 млн граждан Украины. Это, собственно, и есть рабочие места. Все остальное – фикция (какая-то занятость в каком-то секторе), а мы говорим только об официальном секторе, то есть о том, который фиксирует Государственная налоговая служба, и о тех рабочих местах, где платятся зарплата, налоги и единый социальный взнос. А пенсионеров у нас 11,3 млн. То есть на одного работающего – один пенсионер и столько же примерно тех, кто и пенсию не получает, и не работает, и налоги не платит. Можно уверенно говорить, что у нас на одного работающего – двое с ложкой. Если пенсионеры – это абсолютно справедливо, люди заслужили за свою жизнь пенсию, то о другой части населения стоит поговорить", – отметил чиновник.

Таким образом, продолжил он, государство не располагает информацией о доходах и налогах еще около 7 млн человек. Часть из них, по мнению Любченко, работает за рубежом, остальные обслуживают теневой сектор экономики.

"Мы сделали интересную карту, разбили по регионам. И мы понимаем, что у нас больше 4 млн граждан Украины в активном возрасте за 10 лет не появились на налоговой карте", – рассказал глава ведомства.

Он назвал регионы, где граждане меньше всего платят налоги, – это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Николаевская области.

Схемы в налоговой, миллиарды в тени, тюрьма для неплательщиков. Интервью Бацман с Любченко

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

В 2021 году в государственный бюджет Украины планируется 137,6 млрд грн поступлений (.xls) в качестве налогов от доходов физических лиц.