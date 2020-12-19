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4,1 млн украинцев 10 лет не платят налоги – глава налоговой службы

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко отметил, что его ведомство не в курсе, чем занимается 8 млн граждан страны.

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Любченко: У нас на одного работающего двое с ложкой
Любченко: У нас на одного работающего – двое с ложкой
Фото: Державна податкова служба України / Facebook

Более 4 млн украинцев годами не платят налоги. Об этом 18 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко.

По его словам, у ГНС с 1998 года есть персональная база данных украинских плательщиков налогов и с 2004 года по 2014-й число рабочих мест сократилось на 5 млн.

"В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода. Кроме того, 4,1 млн граждан Украины (это те, кто на подконтрольной территории) не видимы на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия", – сказал Любченко.

Он считает, что происходящее "четко демонстрирует, что у нас на одного работающего – двое с ложкой".

"Видим 8 млн. Я, например, не знаю, где они и что они", – отметил глава налоговой службы.

По данным налоговой, в региональном разрезе больше всего доходов официально не получали в 2019 году экономически активные жители Одесской области, таких там 48,3%. Последние 10 лет там официально не получали доходов 19% экономически активного населения.

В 2021 году в государственный бюджет Украины планируется 137,6 млрд грн поступлений в качестве налогов от доходов физических лиц.

В Государственном центре занятости в начале сентября 2020 года сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.

Теги: налоги, бюджет, доходы, украинцы, ток-шоу, работа, население, Свобода слова Савика Шустера, Алексей Любченко
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