На чем в 2021 году будет зарабатывать Украина и не уедут ли украинские медики на заработки в Польшу. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
В эфире канала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online в 21.00 началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В сегодняшнем эфире обсудят госбюджет на 2021 год, зарплату медикам и не поедут ли они на заработки в Польшу, а также подведут итоги всеукраинской акции "Я дякую". Гостями станут премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, его коллега от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +" Алексей Давиденко и другие.
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