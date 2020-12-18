ГОРДОН
 
 
LIVE

Видео: Shuster online / YouTube

На чем в 2021 году будет зарабатывать Украина и не уедут ли украинские медики на заработки в Польшу. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В эфире канала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online в 21.00 началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В сегодняшнем эфире обсудят госбюджет на 2021 год, зарплату медикам и не поедут ли они на заработки в Польшу, а также подведут итоги всеукраинской акции "Я дякую". Гостями станут премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, его коллега от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +" Алексей Давиденко и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.
Теги: Савик Шустер, Нестор Шуфрич, Алексей Гончаренко, Сергей Марченко, Алексей Давиденко, Денис Шмыгаль, Свобода слова Савика Шустера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Если спросишь, что на том свете, отвечу: галлюцинации. Я был там пять дней". Самые яркие цитаты Кернеса из интервью "ГОРДОН"
  "Если спросишь, что на том свете, отвечу: галлюцинации. Я был там пять дней". Самые яркие цитаты Кернеса из интервью "ГОРДОН" G
Вице-президент Федерации хоккея: Я хочу выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер
Вице-президент Федерации хоккея: Я хочу выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер G
Татьяна РАЙДА
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS