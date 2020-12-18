Госбюджет на 2021 год и зарплата врачей. 18 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

18 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят госбюджет Украины на 2021 год, расходы на медицину и не поедут ли украинские врачи массово за границу. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Также в эфире подведут итоги всеукраинской акции "Я дякую".
Гостями эфира станут:
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
- министр финансов Сергей Марченко;
- глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко;
- врач-инфекционист Ольга Голубовская;
- и.о. гендиректора Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цинтар;
- врач-уролог Дмитрий Верига;
- секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов;
- нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
- нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
- лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко;
- лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;
- управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук;
- владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+" Алексей Давиденко.
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.