Госбюджет на 2021 год и зарплата врачей. 18 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" 18 декабря подведут итоги всеукраинской акции "Я дякую".

18 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят госбюджет Украины на 2021 год, расходы на медицину и не поедут ли украинские врачи массово за границу. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Также в эфире подведут итоги всеукраинской акции "Я дякую".

Гостями эфира станут:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;

министр финансов Сергей Марченко;

глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко;

врач-инфекционист Ольга Голубовская;

и.о. гендиректора Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цинтар;

врач-уролог Дмитрий Верига;

секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов;

нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;

лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко;

лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;

управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук;

владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+" Алексей Давиденко.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.