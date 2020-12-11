Кто и зачем договаривается о ввозе в Украину российской вакцины от COVID-19? 11 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря обсудят перспективы поставок российской вакцины от COVID-19 в Украину, незаконное удерживание людей в ОРДЛО и введение жесткого карантина с 8-го по 24 января следующего года. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
Гостями студии станут:
- секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;
- вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
- председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
- журналист, писатель, узник боевиков так называемой "ДНР" Станислав Асеев;
- министр социальной политики Украины Марина Лазебная;
- внештатный советник главы Офиса президента, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко;
- заместитель главы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев;
- сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко;
- народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик;
- народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина;
- лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;
- исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин;
- основатель сети фитнес-клубов SportLife Дмитрий Екимов.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.