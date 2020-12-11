Кто и зачем договаривается о ввозе в Украину российской вакцины от COVID-19? 11 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

11 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, почему локдаун в Украине вводят именно после новогодних праздников.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря обсудят перспективы поставок российской вакцины от COVID-19 в Украину, незаконное удерживание людей в ОРДЛО и введение жесткого карантина с 8-го по 24 января следующего года. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гостями студии станут:

секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;

вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;

журналист, писатель, узник боевиков так называемой "ДНР" Станислав Асеев;

министр социальной политики Украины Марина Лазебная;

внештатный советник главы Офиса президента, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов;

народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;

сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко;

заместитель главы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев;

сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко;

народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик;

народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина;

лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;

исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин;

основатель сети фитнес-клубов SportLife Дмитрий Екимов.

ВИДЕО Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.