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Кто и зачем договаривается о ввозе в Украину российской вакцины от COVID-19? 11 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

11 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, почему локдаун в Украине вводят именно после новогодних праздников.

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"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир каждую пятницу
"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир каждую пятницу
Фото: Шустер online / Facebook

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря обсудят перспективы поставок российской вакцины от COVID-19 в Украину, незаконное удерживание людей в ОРДЛО и введение жесткого карантина с 8-го по 24 января следующего года. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гостями студии станут:

  • секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;
  • вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
  • журналист, писатель, узник боевиков так называемой "ДНР" Станислав Асеев;
  • министр социальной политики Украины Марина Лазебная;
  • внештатный советник главы Офиса президента, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов;
  • народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
  • сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко;
  • заместитель главы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев;
  • сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик;
  • народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина;
  • лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;
  • исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин;
  • основатель сети фитнес-клубов SportLife Дмитрий Екимов.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.
Теги: Украина, Михаил Саакашвили, Ирина Геращенко, Сергей Соболев, СНБО, Юрий Бойко, Николай Скорик, карантин, Михаил Радуцкий, Минздрав, ОРДЛО, Станислав Асеев, Тимофей Милованов, Алексей Данилов, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, Марина Лазебная, Игорь Кузин, Ольга Стефанишина
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