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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Схемы в налоговой, миллиарды в тени, тюрьма для неплательщиков. Интервью Бацман с главой налоговой Любченко. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с председателем Государственной налоговой службы Украины Алексеем Любченко. Во время интервью Любченко говорил об экономической ситуации в Украине и перспективах на 2021 год, влиянии карантина на экономику, коррупционных схемах в налоговой, в частности, о так называемых скрутках на НДС, о которых заявил бывший министр финансов Игорь Уманский, о своих достижениях и ошибках на посту председателя ГНС, налоговой амнистии, а также о том, почему инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину, сколько в Украине бедных людей и надо ли его люстрировать за работу в налоговых органах во время президентства Виктора Януковича.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Алеся БАЦМАН
главный редактор

Любченко родился в 1971 году в селе Орловец Городищенского района Черкасской области. Окончил Киевский государственный экономический университет (специальность – экономическое и социальное планирование). Доктор экономических наук.

Любченко  работает в налоговых органах с конца 1990-х. Был на руководящих должностях в Государственной налоговой администрации (ГНА) в Кировоградской и Черкасской областях.

В 2009 году Любченко занял должность заместителя председателя ГНА и остался на ней после избрания Януковича президентом. Заместителем руководителя налоговой Любченко был до 2011 года. После этого работал вице-президентом "Украгрохимхолдинга".

В апреле 2020 года Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы Украины

Теги: Виктор Янукович, налоги, коррупция, инвестиции, люстрация, Игорь Уманский, НДС, Государственная налоговая служба Украины, Алексей Любченко
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