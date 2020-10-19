"Уважаемые люди" вывели из Украины за три года $22 млрд – глава Госналоговой службы

По словам главы Госналоговой службы Алексея Любченко, за три года украинские фирмы $5 млрд вывели на Кипр, $4 млрд – в Нидерланды, $3 млрд – в Великобританию, $2 млрд – в Германию.

Любченко: За три года наши уважаемые люди вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания Фото: censor.net

За три года из-под налогообложения в Украине вывели $22 млрд, заявил глава Госналоговой службы Алексей Любченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 19 октября.

"У нас недавно была конференция по выполнению плана BEPS (план действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения – base erosion and profit shifting. – "ГОРДОН"). Мы пригласили наших коллег из компетентных органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов, то есть тех стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $90 млрд в год контролируемых операций, которые подлежат контролю", – рассказал он, не уточнив, о каких компаниях идет речь.

По словам Любченко, $5 млрд из этой суммы вывели на Кипр, $4 млрд – в Нидерланды, $3 млрд – в Великобританию, $2 млрд – в Германию. Налогов из этой суммы уплатили $0,63 млрд по средней ставке 2,8%, рассказал он.

$10 млрд из $22 млрд – дивиденды, уточнил глава Госналоговой службы.

С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации плана действий BEPS, участие в которой сегодня принимают более 116 стран мира.

Внедрение шагов плана действий BEPS является предпосылкой для либерализации валютного регулирования, соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.