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ПОЛИТИКА

"Странно, что не упоминают "Спутник V". Ткаченко заявил, что информация о нелегальной вакцинации это манипуляции России против Украины

Украинский бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд нардепов тайно вакцинировались от коронавируса нелегально ввезенной в Украину вакциной Pfizer. Министр информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что если информация о контрабанде и незаконной внеочередной прививке подтвердится, "счастья вакцинированным ни в политической, ни в обычной жизни не будет".

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Ткаченко: Если информация о контрабанде подтвердится счастья этим вакцинированным не будет
Ткаченко: Если информация о контрабанде подтвердится – счастья этим вакцинированным не будет
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что информация о нелегальной вакцинации от коронавируса является фейком и проявлением информационной войны России против Украины. Об этом 7 января он сообщил в своем Telegram-канале.

"Если смотреть между строк, можно увидеть очередную манипуляцию северного соседа. Даже странно, что прямо не упоминают "Спутник V", который, очевидно, уже начинают использовать в информационной войне России против Украины", – отметил Ткаченко.

По его словам, во времена информационных войн любая публикация или статья могут быть фейком, которые в первую очередь стоит проверять. Фейки распространяются не хуже вируса, отметил министр.

Он рассказал, что в ведомстве разрабатывают стратегию противодействия дезинформации.

"Но если информация о контрабанде и незаконной внеочередной прививке подтвердится – всем понятно, что счастья этим вакцинированным ни в политической, ни в обычной жизни не будет", – заявил Ткаченко.

Он добавил, что собирается вакцинироваться только тогда, когда вакцину можно будет купить легально, за собственные средства и только после того, как ее уже получит группа риска – врачи и работники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность страны.

"Верю, что проверенная вакцина уже будет доступна в ближайшее время", – подытожил министр.

Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на "Обозревателе" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому. За прививки платили по €2,5 тыс. Их делали на протяжении недели в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", добавил Бродский.

"29-го или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через зал официальных делегаций, прикрываясь паспортом какого-то депутата", – заявил он.

Бродский считает, что бенефициарами "тайного вакцинирования" являются бизнесмен Павел Фукс и Радуцкий.

"Считаю цивилизованным, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку", – подчеркнул бизнесмен.

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет "во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники".

Информацию о нелегальной вакцинации от коронавируса, озвученную Бродским, Радуцкий назвал "бредом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил СБУ, а также другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы незаконном ввозе в Украину вакцины против коронавируса.

Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Владимира Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") президент РФ Владимир Путин заявил 11 августа 2020 года. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что российской вакцины от COVID-19 не существует.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, Украина, вакцинация, Михаил Бродский, Александр Ткаченко, Денис Шмыгаль, дезинформация, вакцина
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