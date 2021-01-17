Степанов на встрече с нардепами от "Слуги народа" назвал вынужденным шагом закупки вакцины от коронавируса через Crown Agents – Ясько

Информация о том, что британская компания Crown Agents, через посредничество которой Украина будет закупать вакцины от коронавируса, берет 5% за свои услуги, – миф. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил нардепам от "Слуги народа", сообщила депутат от этой фракции Елизавета Ясько.

Министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-встрече с народными депутатами от "Слуги народа" заявил, что сотрудничество Украины с британской компанией Crown Agents для закупки вакцины – вынужденный шаг.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила в Facebook.

"Привожу краткое изложение тезисов министра со встречи: закупка через Crown Agents – вынужденный шаг. Иначе вакцину придется ждать до конца года, это недопустимо долго. 5% комиссионных – это миф. Министр говорил, что расходы сверх номинальной стоимости составят около 1%, и это будут логистические расходы", – написала она.

"Украинская правда" сообщила 14 января, ссылаясь на предварительную информацию своих источников, что Минздрав может передать закупку вакцин от госпредприятия "Медзакупки" международной компании Crown Agents. Компания берет за свои услуги от 4,5% до 5% комиссии, отмечало издание. Степанов подтвердил в тот же день, что Crown Agents будет заниматься закупками как оператор.

Позже стало известно, что Кабмин на заседании 13 января определил компанию специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 17 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,16 млн человек, умерло 20 802 заболевших, выздоровело 865 960 человек.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. Степанов в декабре 2020-го говорил, что цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля". 14 января он высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.