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Степанов подтвердил, что британская компания, которая берет за услуги до 5%, будет заниматься закупкой вакцины от COVID-19 для Украины

"Украинская правда" сообщила 14 января, ссылаясь на предварительную информацию своих источников, что Минздрав может передать закупку вакцин от госпредприятия "Медзакупки" международной компании Crown Agents. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что Crown Agents будет заниматься вопросом закупок как оператор.

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Степанов обвинил госпредприятие "Медицинские закупки" в неэффективной работе
Степанов обвинил госпредприятие "Медицинские закупки" в неэффективной работе
Фото: Максим Степанов / Facebook

Британская компания Crown Agents будет заниматься закупкой вакцины от коронавируса для Украины. Это подтвердил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" на канале "Украина 24" 14 января. 

"Как оператор – да", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста Сергея Щербины. 

По словам Степанова, Crown Agents приступит к этому процессу "в ближайшее время". 

"У нас есть ряд международных организаций, через которые мы пока продолжаем делать соответствующие закупки лекарственных средств – ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents. Эти три организации пока остаются и в 2021 году. Что касается моего мнения по этому поводу: я считаю, что все закупки должны совершаться Украиной через структуру Министерства здравоохранения", – добавил он. 

Степанов обвинил госпредприятие "Медицинские закупки" в "достаточно неэффективной" работе. 

"В 2020 году из 483 позиций, которые они должны были закупить, они 108 просто не купили", – пояснил министр. 

"Украинская правда" сообщила 14 января, ссылаясь на предварительную информацию своих источников, что Минздрав может передать закупку вакцин от госпредприятия "Медзакупки" международной компании Crown Agents. Компания берет за свои услуги от 4,5% до 5% комиссии, отмечало издание. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 14 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,1 млн человек, 20 376 пациентов умерли, 837 тыс. – выздоровели.

Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ЮНИСЕФ, вакцинация, ПРООН, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Медзакупки
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