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Во всем мире люди меньше всего доверяют вакцинам от коронавируса, сделанным в России, Китае, Индии и Иране – опрос

Согласно опросу организации YouGov, граждане больше всего доверяют вакцинам от коронавируса, сделанным в Германии, Канаде и Великобритании.

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Больше всего готовы вакцинироваться граждане Таиланда (83%) и Великобритании (80%)
Больше всего готовы вакцинироваться граждане Таиланда (83%) и Великобритании (80%)
Фото: EPA

Люди по всему миру в основном готовы вакцинироваться от коронавируса, но не доверяют китайским и российским препаратам. Об том свидетельствуют результаты международного опроса организации YouGov, опубликованные 15 января.

Больше всего готовы вакцинироваться граждане Таиланда (83%) и Великобритании (80%). К другим странам, в которых готовность принимать препарат высока, относятся Дания (70%), Мексика (68%), Индия (67%) и Испания (66%).

В США только 47% людей говорят, что сделают прививку или уже сделали ее. Внизу списка находятся Франция и Польша, где только 39% и 28% опрошенных соответственно заявили, что будут принимать вакцину.

Инфографика: today.yougov.com
Инфографика: today.yougov.com

Результаты опроса также показывают, что готовность к вакцинации от COVID-19 в последние недели улучшилась во многих странах. Например, в Великобритании этот показатель вырос с 61% в середине ноября до 80% сейчас, а в Испании – с 53% в середине декабря до 66% сейчас.

При этом, как отмечают исследователи, доля тех, кто не хочет вакцинироваться из-за непринятия любых вакцин вообще, достаточно низкая. Во Франции она составляет лишь 9% из 48%, которые не хотят вакцинироваться. Остальные же граждане заявляют, что хотят убедиться, безопасно ли это.

Инфографика: today.yougov.com
Инфографика: today.yougov.com

Также исследователи выяснили отношение граждан к обязательной вакцинации. Такой ход наиболее популярен в Индии (77%), Индонезии (71%) и Мексике (65%). Французы и поляки реже всего поддерживают обязательную вакцинацию – 19% и 21% соответственно.

Инфографика: today.yougov.com
Инфографика: today.yougov.com

В другом опросе специалисты YouGov расспросили граждан, зависит ли их восприятие вакцины от страны-производителя. Оказалось, что зависит, больше всего люди доверяют немецким препаратам (35 баллов), канадским (29 баллов) и британским (28 баллов).

Вакцина, разработанная в США, получает средний балл 16, при этом в большинстве стран отнеслись к ней положительно, резко отрицательно ее воспринимают в Китае, а умеренно отрицательно – в Германии и Франции.

Больше беспокойства, чем уверенности в безопасности, у опрошенных вызывают вакцины, сделанные в России, Китае и Индии. Меньше всего доверяют вакцине, сделанной в Иране.

Инфографика: today.yougov.com
Инфографика: today.yougov.com

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского университета Джонса Хопкинса, во всем мире болезнь подтвердили у 94,5 млн человек, из них более 2 млн умерли, а 52 млн выздоровели.

В ЕС от коронавируса вакцинируются препаратом, созданным американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В США используют вакцину Pfizer/BioNTech и препарат от американской компании Moderna. В Великобритании вакцинируются Pfizer/BioNTech, а также используют англо-шведскую вакцину от AstraZeneca.

Российскую вакцину одобрили для использования в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Беларуси.

Теги: вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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