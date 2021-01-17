Закупка вакцины от COVID-19. В Crown Agents рассказали, на каких условиях будут сотрудничать с Украиной

Британская компания Crown Agents получит оплату за свои услуги по закупке для Украины вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов, сообщили в компании.

Британская компания Crown Agents, которая постановлением Кабмина определена как специализированная организация, осуществляющая закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 по заказу Украины, получит оплату за свои услуги после того, как выполнит условия контракта.

Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении "Укринформа".

"Оплата за выполнение своих услуг международная компания получит только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов", – сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что расходы украинского правительства сверх номинальной стоимости вакцины при сотрудничестве с Crown Agents составят около 1% и это будут логистические расходы.

В компании заявили, что правительство Великобритании выбрало ее для снабжения вакцин на заморские территории государства. Поэтому Crown Agents имеет опыт поставки вакцин от COVID-19, которые требуют специальных условий доставки и хранения, подчеркнули в компании.

Кроме того, в Crown Agents заявили, что имеют многолетний международный опыт проведения процедуры экстренных закупок при чрезвычайных ситуациях. В частности, компания проводила экстренную закупку вакцин и прямой гуманитарной помощи для разных стран мира при эпидемии лихорадки Эбола.

"Украинская правда" сообщила 14 января, ссылаясь на предварительную информацию своих источников, что Минздрав может передать закупку вакцин от госпредприятия "Медзакупки" международной компании Crown Agents. Компания берет за свои услуги от 4,5% до 5% комиссии, отмечало издание. Степанов подтвердил в тот же день, что Crown Agents будет заниматься закупками как оператор.

Позже стало известно, что Кабмин на заседании 13 января определил компанию специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 17 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,16 млн человек, умерло 20 802 заболевших, выздоровело 865 960 человек.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. Степанов в декабре 2020-го говорил, что цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля". 14 января он высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.