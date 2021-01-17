У 13 израильтян прививка от COVID-19 вызвала паралич лица

В Израиле один из привившихся вакциной от коронавируса пациентов рассказал, что испытывал лицевой паралич около 28 часов. По его словам, других побочных эффектов, кроме легкой боли в месте укола, у него не было.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года Фото: EPA

Около 13 человек израильтян получили легкий паралич лицевого нерва в качестве побочного эффекта после вакцинации от COVID-19. В минздраве страны считают, что количество таких случаев может быть выше, сообщает The Jerusalem Post.

Представители здравоохранения Израиля подняли вопросы о том, следует ли вводить вторую дозу этим людям, но министерство здравоохранения рекомендует дать вторую дозу.

Один из привившихся пациентов рассказал, что испытывал паралич около 28 часов. По его словам, других побочных эффектов, кроме легкой боли в месте укола, у него не было. Что касается приема второй дозы, он пока не определился.

Директор отделения инфекционных заболеваний в медицинском центре "Шиба", профессор Галия Рахав отметила, что никто не знает наверняка, связан ли такой эффект с вакциной. Тем не менее она считает, что в таких случаях лучше воздержаться от введения второй дозы вакцины.

13 января в Израиле сообщали о том, что думают над разрешением вакцинации для детей от 12 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.