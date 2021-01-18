"Приятная информация". Глава Минздрава Украины рассказал о госпитализированных с COVID-19

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последнюю неделю в стране госпитализировали почти на 1,5 тыс. пациентов с COVID-19 меньше, чем неделей ранее.

Степанов отметил, что выписанных из больниц за неделю стало больше Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине снижается количество госпитализаций в медучреждения для больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 18 января на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За прошлую неделю было госпитализировано 13 555 человек, и это почти на 1,5 тыс. меньше, чем было на позапрошлой неделе. Также у нас выросло количество людей, которые были выписаны. Это такая приятная информация. 15 882 человека, и это больше, чем было на позапрошлой неделе", – сказал министр.

Степанов отметил, что на прошлой неделе в стране было подтверждено в общей сложности 44 620 случаев COVID-19.

По состоянию на 18 января в Украине зарегистрировано 1 163 716 случаев коронавирусной инфекции, из них 3034 – за последние сутки. Умерло 20 869 пациентов с COVID-19, выздоровело – 871 196 человек.