В мире зарегистрировали более 95 млн случаев COVID-19

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 683 тыс. жителей планеты.

Отметку в миллион инфицирований превысили в 18 странах Фото: ЕРА

По состоянию на 18 января число случаев коронавирусной инфекции превысило в мире отметку в 95 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

На 8.00 по Киеву в мире зарегистрировали 95,037 млн инфицирований. От COVID-19 вылечилось почти 52,3 млн пациентов, умерло – 2,03 млн человек.

В пятерку стран с наибольшим количеством случаев заражения входят США (23,9 млн), Индия (10,5 млн), Бразилия (8,4 млн), Россия (3,5 млн) и Великобритания (3,4 млн).

Отметку в миллион инфицирований превысили в 18 странах, в том числе в Украине.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 17 января COVID-19 подтвердили у 683 тыс. жителей планеты.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.