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В Украине новых больных COVID-19 почти вдвое меньше, чем выздоровевших – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за сутки в стране скончалось 67 пациентов с COVID-19.

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С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 163 716 инфицирований коронавирусом
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 163 716 инфицирований коронавирусом
Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине зарегистрировано 3034 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 18 января в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1304 человека, летальных случаев – 67, выздоровело 5236 человек",  написал он.

По данным министра, за сутки сделали 13 247 тестирований на коронавирус, из них 10 401  методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Николаевской области (323), Киеве (301) и Запорожской области (266).

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 163 716 инфицирований. Умерло 20 869 пациентов с COVID-19, выздоровело – 871 196 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/859741564568840

Сутками ранее в Украине подтвердили 5990 новых инфицирований коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 18 января в мире зарегистрировано более 95 млн случаев COVID-19.

Теги: Украина, эпидемия, болезнь, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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