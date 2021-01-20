В Украине за сутки подтвердили более 4 тыс. случаев COVID-19

К утру 20 января в Украине подтвердили 4383 случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Выздоровел за последние сутки, по его данным, 14 501 пациент, 212 умерли. 19 января сделали 45 790 тестов на COVID-19 (26,8 тыс. – методом ПЦР, 18,9 тыс. – методом ИФА).

За последние сутки больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях

"За все время пандемии в Украине заболело 1,172 млн человек; выздоровело – 900,7 тыс. человек; летальных исходов – 21 258; проведено ПЦР-тестов – 6 млн", – сообщил министр.

Сутками ранее в Украине от коронавирусной инфекции также выздоровело втрое больше людей, чем тех, у кого подтвердили COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.