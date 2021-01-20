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В ЕС хотят делиться вакцинами с бедными странами

В Евросоюзе хотят начать распределение препаратов раньше, чем заработает программа COVAX, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

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Кириакидес: Ни одна страна не будет в безопасности и ни одна экономика не сможет восстановиться, пока вирус не будет остановлен на всех континентах
Кириакидес: Ни одна страна не будет в безопасности и ни одна экономика не сможет восстановиться, пока вирус не будет остановлен на всех континентах
Фото: EPA

В Евросоюзе готовятся создать механизм, который предоставит возможность поделиться вакцинами от коронавируса с менее обеспеченными странами, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Видео ее выступления опубликовала инициатива EU Debates в YouTube. 

Речь идет о механизме, который позволит делиться вакцинами со странами за пределами ЕС, в Европе и Африке, еще до того, как заработает международная платформа COVAX, созданная для обеспечения доступа к вакцинам для всех стран мира.

"Мы работаем со странами-членами над идеей механизма, чтобы делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС", – сказала Кириакидес, упомянув, в частности, Западные Балканы и страны Африки.

"Ни одна страна не будет в безопасности и ни одна экономика не сможет восстановиться, пока вирус не будет остановлен на всех континентах", – подчеркнула еврокомиссар по вопросам здравоохранения.

Евросоюз, население которого составляет 450 млн человек, законтрактовал около 2,3 млн доз препарата от коронавируса производства шести компаний.

По данным агентства Reuters, эта инициатива ЕС стала результатом того, что COVAX не оправдал ожиданий. Новый механизм может подорвать глобальную политику под руководством ВОЗ. COVAX действует, но испытывает сложности с получением вакцин – у программы не хватает денег, чтобы забронировать их заранее. 

В начале января гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны с высоким и средним доходом купили большую часть вакцин от коронавируса и заключают дополнительные двухсторонние сделки, что потенциально увеличивает цену для всех.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от COVID-19 в группах риска.

Теги: ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, Стелла Кириакидес, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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